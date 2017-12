Descrizione evento: Un modo insolito e decisamente particolare per festeggiare il Capodanno. Ad Appignano del Tronto infatti l'Anno vecchio è "accompagnato" da una bizzarra Processione che lo porta al suo funerale dove viene bruciato per saluteare l'arrivo del nuovo nato. E il lieto evento è inoltre festeggiato dallo spettacolo pirotecnico allestito dai Mastri fuocai del paese.

per partecipare:



- prenotarsi all'Ufficio del Turismo del comune di Porto sant'Elpidio che organizza la 13ª Passeggiate Marchigiane chiamando lo 0734 908263 (Rebecca o Alessandra) dalle 9:00 alle 13:00 o inviare una email a <pseturismo@elpinet.it> indicando numero e nome dei partecipanti, recapito e luogo dove si preferisce trovarsi

- contattare direttamente la Guida Naturalistica e Turistica tramite e-mail all'indirizzo <pantafa@gmail.com> per ricevere conferma e avere tutte le informazioni e i dettagli



come vestirsi: abbigliamento pesante adatto a stare all'aperto nella notte di Capodanno. All'accensione del fuoco che brucia la bara del vecchio anno la temperatura aumenta notevolmente permettendo di scaldarsi vicino alle fiamme



cosa portare: cena al sacco da consumare in paese in attesa della Processione che inizia alle 23:00 e prosegue con lo spettacolo in piazza



programma: si parte alle 19:00 dal bar nel parcheggio della Croce Verde di Porto sant'Elpidio in via del Palo 10, coordinate GPS 43.2472 13.76178. Ci si può anche aggregare lungo il percorso mettendosi d'accordo preventivamente o se si preferisce trovandosi direttamente ad Appignano del Tronto alle 20:30



modifica/annullamento: l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e l'eventuale annullamento anche a causa di eventi imprevisti sarà comunicato entro la sera precedente nell'Evento della pagina Facebook. In caso di maltempo la situazione sarà attentamente valutata al fine di rimodulare l'escursione in base alle condizioni meteo ed eventualmente svolgerla su percorsi alternativi