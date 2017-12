Descrizione evento: Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno ci immergeremo nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con i suoi paesaggi, i borghi montani, e i piatti dai sapori autentici che credevamo dimenticati. Ospitati nella splendida Sarnano, potremo muovere alla scoperta di una natura generosa di suggestioni ed emozioni con i sentieri da percorrere a piedi o gli altopiani innevati da attraversare con le ciaspole, le racchette da neve estremamente semplici da usare anche per i meno esperti. Pomeriggi tutti dedicati ai borghi di Sarnano e Montefortino: piccoli scrigni di tesori tra scorci da cartolina, leggende sibilline e atmosfere medievali. Tre giorni all'insegna dell'outdoor, del gusto e del piacere di stare insieme: gli ingredienti ci sono tutti per un Capodanno indimenticabile.



PROGRAMMA DI VIAGGIO:

30 DICEMBRE: Ritrovo intorno alle ore 08:00 e trasferimento su mezzi propri fino a Montefortino per iniziare il nostro Trekking sui sentieri del Grande Anello dei Sibillini tra piccoli borghi e prati montani. Gli splendidi panorami del “versante magico” del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Monte Sibilla e il Monte Priora vicini come non mai, la vista sull'ingresso della mitica Gola dell'Infernaccio. Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Montefortino e dei suoi tesori nascosti: le case torri, l'affresco dimenticato, l'antico mulino. Trasferimento in albergo presso Sarnano e cena.



Difficoltà escursione T (turistica) – camminata 4 h, dislivello 300 m, lunghezza 10 km



31 DICEMBRE: Ciaspolata ai Piani di Ragnolo, location davvero top per tutti gli appassionati delle racchette da neve. Indimenticabile la sensazione di galleggiare sulla neve tra gli sconfinati prati innevati e una magnifica vista da nord a sud della catena dei Monti Sibillini. In assenza di neve al posto della ciaspolata verrà effettuata un’ escursione su sentiero alle Lame Rosse o al Santuario di Macereto.

Nel pomeriggio, visita guidata della Sarnano medievale. Giro in pattini su pista ghiacciata. Rientro in hotel per il Cenone di fine anno e festeggiamenti.



Difficoltà escursione T (turistica) - Camminata 3 h, distanza 7 km, dislivello 200 m.



1 GENNAIO : Ciaspolata (o escursione su sentiero in assenza di neve) sull'altopiano di Campolungo di Amandola. Uno dei più suggestivi balconi naturali delle Marche con una vista mozzafiato che spazia lungo il fondovalle fino all'Adriatico, dal Conero al Gran Sasso d'Italia. Agli spazi aperti e panoramici si alterneranno lo scroscio dei torrenti e il silenzio delle faggete. Mentre nel cielo si potranno ammirare i rapaci in volo, non sarà raro incontrare sulla neve le tracce del passaggio di animali selvatici come il capriolo, il cinghiale e, con un po' di fortuna, il lupo. Brindisi in rifugio per i saluti finali e rientro su mezzi propri.



Difficoltà escursione T (turistica) – camminata 4 h, dislivello 300 m, lunghezza 8 km





Materiali per le escursioni/ciapolate: mantella impermeabile, scarponi da trekking (alti alla caviglia), abbigliamento a strati, maglione pesante o pile, giacca a vento, guanti e cappello, ghette impermeabili, scarpe e calze di ricambio, scalda collo, acqua.



Spostamenti: mezzi propri, si consiglia dotazione catene o pneumatici da neve/gomme termiche.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 265,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

La quota comprende: guida naturalistica al seguito; due pernottamenti in hotel a Sarnano con trattamento in mezza pensione bevande incluse; cenone di capodanno (bevande incluse); noleggio ciaspole (racchette da neve); brindisi finale in rifugio con vin brulè; escursioni guidate nel Parco Nazionale dei Sibillini; assicurazione sanitaria.



INFO E PRENOTAZIONI:

Leonardo Viaggi

Tel. 0734/229984 - 0734/228767

info@leonardoviaggi.it

Whatsapp 3713430177