Descrizione evento: Caccia al tesoro sulla neve con ricchi premi, cenone, in caso di neve ciaspole a disposizione per passeggiate.



Le ultime luci dell’anno vecchio lasceranno spazio alle stelle che illumineranno i Sibillini e i Piani di Ragnolo, uno splendido altopiano posto a 1.500 m di quota.

Il Capodanno 2018 quest’anno sarà più divertente che mai, perché lo passerete alla ricerca del “Tesoro dei Sibillini”! Seguendo un percorso di orienteering preparato ad hoc dalle nostre guide sui prati innevati, dovrete muovervi guidati solo dal vostro senso di orientamento, dalla bussola e dalla mappa. Quale gruppo sarà il più rapido a scoprire la via che porta al tesoro seppellito nella neve? Non siete competitivi e vorrete fare una pausa nel corso della ricerca? Le baite vi aspetteranno con una cioccolata calda!



Al termine della caccia al tesoro e dopo aver festeggiato la squadra vincitrice ci rifocilleremo con un caldo aperitivo. Ci aspetterà poi il cenone nella magica atmosfera delle baite di Ragnolo. Il brindisi di mezzanotte sotto le stelle sarà il miglior augurio per un 2018 da favola. Vi aspettiamo, la ricerca è iniziata! Premio della caccia al tesoro: ricco cesto con prodotti enogastronomici dei Sibillini. - Programma*: ritrovo ore 17:00 e benvenuto con vin brulè, spiegazione della tecnica di orienteering per la caccia al tesoro, divisione in gruppi e consegna delle mappe e bussole, cenone ore 22:00.

Baite del Fondo di Ragnolo (Acquacanina - MC).

- Abbigliamento: completo da trekking invernale o tuta da sci e scarpe da trekking (no doposci), pile, k-way, giacca impermeabile, cuffia, guanti, occhiali da sole, un cambio da tenere in auto.



- Nello zaino: acqua, snack, thermos con bevanda calda, macchina fotografica.



- Quota di iscrizione: 95 € (cenone**; organizzazione; 2 Guide Ambientali con assicurazione RCT; assicurazione infortuni personale; noleggio: torce frontali, carta, bussola, su richiesta ciaspole e bastoncini). Bambini sotto ai 12 anni: 65 €.



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: tel. 0733 280035 – email: activetourism@risorsecoop.it (la conferma dell'iscrizione avverrà solo con la ricezione del pagamento)

NB Posti limitati, iscrizioni disponibili fino ad esaurimento.

- Coordinate bancarie per il pagamento

Intestazione: Risorse Società Cooperativa

Importo: 95 €

Causale: Capodanno a Ragnolo 2018

IBAN: IT 78 P 01030 13400 000001627305

*L’attività, essendo principalmente all’aperto, potrebbe subire variazioni sulla base delle condizioni meteo e dell’innevamento. Se necessarie saranno messe a disposizione (comprese nel prezzo) ciaspole e bastoncini per muoversi sulla neve più agevolmente.



**Segnalare in fase di iscrizione eventuali intolleranze o variazioni al menù standard (vegetariano, vegano, etc.)

