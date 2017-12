Descrizione evento: Escursione, cenone, fuochi fatui e tante sorprese



Al cospetto della maestosa Montagna dei Fuochi si inchina l'altopiano di Montelago. E sarà il fuoco ad illuminare la nostra magica notte. Partiremo da Montelago con un’escursione in notturna che, passo dopo passo e seguendo amichevoli e rassicuranti fuochi fatui, ci farà lasciare alle spalle le luci artificiali. Ci abbandoneremo alle atmosfere e alle suggestioni di questi luoghi abitati fin dall'età del bronzo.

Al ritorno, nella calda atmosfera del Ristoro Montelago, il cuoco ci delizierà con piatti in cui sarà protagonista l'eccellenza della tradizione e dei prodotti tipici della zona. Fino al brindisi di mezzanotte intorno al falò, per riscaldare il nostro Capodanno fra le montagne dei Fuochi e per abbracciare il 2018 appena arrivato.

- Programma*: ritrovo ore 17:00 e benvenuto con vin brulè di fronte al falò, 18:00 partenza escursione, cenone ore 21:30. Programma in aggiornamento con spettacoli e sorprese…



Ristoro Montelago (loc. Montelago, Sefro - MC)

- Abbigliamento: completo da trekking invernale o tuta da sci e scarpe da trekking (no doposci), pile, k-way, giacca impermeabile, cuffia, guanti, occhiali da sole, un cambio da tenere in auto.



- Nello zaino: acqua, snack, thermos con bevanda calda, macchina fotografica.



- Quota di iscrizione: 95 € (cenone**; organizzazione; 2 Accompagnatori di Media Montagna con assicurazione RCT; assicurazione infortuni personale; noleggio: torce frontali). Bambini sotto ai 12 anni: 65 €.



?ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: tel. 0733 280035 – email: activetourism@risorsecoop.it (la conferma dell'iscrizione avverrà solo con la ricezione del pagamento)?



NB Posti limitati, iscrizioni disponibili fino ad esaurimento.

- Coordinate bancarie per il pagamento

Intestazione: Risorse Società Cooperativa

Importo: 95 €

Causale: Capodanno a Montelago 2018

IBAN: IT 78 P 01030 13400 000001627305

*L’attività, essendo principalmente all’aperto, potrebbe subire variazioni sulla base delle condizioni meteo.

**Segnalare in fase di iscrizione eventuali intolleranze o variazioni al menù standard (vegetariano, vegano, etc.)

