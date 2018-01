Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Progetto Zattera



HANSEL E GRETEL



Vincitore premio giuria bambini e adulti EUROPUPPET FESTIVAL 2014



Narrazione, trasformazioni, oggetti, ombre e canto per raccontare la fiaba dei fratelli Grimm.



INGRESSO SPETTACOLI



€ 8.00 Adulti

€ 6.00 Ragazzi

€ 0.50 Bambini sotto i 3 anni

€ 5.00 Riduzione Soci MAB



BIGLIETTERIA ATGTP



Biglietti in vendita un'ora prima presso il teatro in cui avrà luogo lo spettacolo.

Info ATGTP Cell. 334 1684688 da lun a sab 9.00-13.00, dom 15.00-16.30