domenica 31 dicembre Teatro della Fortuna Fano (PU) Ride bene chi ride l'ultimo Capodanno a teatro Domenica 31 dicembre al Teatro della Fortuna di Fano (PU) in scena Ride bene chi ride l'ultimo con i comici del San Costanzo Show. Una notte di San Silvestro all'insegna dell'allegria e del divertimento. Questo il programma: ore 22 A far l'amore comincia tu spettacolo comico ore 00.00 Conto alla rovescia e brindisi di mezzanotte nel foyer. Bollicine biologiche dell'Azienda Agricola Bruscia e la Pasticceria dolce e salata Cavazzoni. Ore 00.30 Sconcerto di Capodanno giochi danze frizzi e lazzi con la compagnia e il pubblico In scena ci saranno sia i personaggi più amati del San Costanzo Show che nuovi arrivi, monologhi e gag di gruppo dedicate all'amore e alla passione! In scena Romina Antonelli, Geoffrey di Bartolomeo, Davide Bertulli, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni, Daniele Santinelli.

Regia Oscar Genovese. Il San Costanzo Show è una compagnia di comici attiva dal 2005: dopo gli esordi nel piccolo Teatro della Concordia di San Costanzo, il gruppo ha pian piano conquistato un pubblico sempre più numeroso in tutta la regione. Informazioni e biglietteria: Botteghino Teatro della Fortuna tel 0721 800750 Edicola Pagnoni tel 328 4173247 Biglietti acquistabili anche con Liveticket: online o nei punti vendita delle Marche: http://www.sancostanzoshow.com/biglietterie

