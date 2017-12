Descrizione evento:

l penultimo giorno dell' anno lo festeggiamo così.

Con Aurelio Laloni in arte JOE DELIRIO che celebra i suoi primi 40 anni di follie musicali che hanno fatto la storia della musica elettronica e non solo.

Con Riccardo Angiolani, con un po' meno anni alle spalle di musica e dj set dark & wave ma poco ci manca.

Cosa volete di più!!!



Noi cominciamo alle 19,00 per chi vuol mangiare qua alla Fonte della Serpe saremo pronti con le nostre proposte e degustazioni per tutti i gusti.



Poi si partirà con Aurelio Joe Delirio in Live performance verso le ore 22,00 circa.



A seguire Dj Riccardo con un dark & wave Dj Set a finire fino a che le vostre gambe non reggeranno.



Link con mappa per raggiungere Fonte della Serpe:

https://goo.gl/maps/94xHKTx2V762