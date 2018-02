Descrizione evento: Passione e sport si uniscono ancora una volta in fiera a Macerata.

Dal 3 al 4 Marzo 2018 torna la settima edizione della manifestazione dedicata alla caccia, al tiro e alla pesca.

Dopo il successo dello scorso anno il Centro Fiere di Villa Potenza è pronto ad ospitare la nuoiva edizione di Wil Nature Expo, appuntamento dedicato al mondo venatorio al tiro sportivo e alla pesca.

La manifestazione propone le novità riguardanti armi, munizioni, attrezzature, abbigliamento sportivo che gli appassionati possono scoprire in un'area totale di 20 mila mq.

Presenti importanti case armiere, prodotti e articoli per la caccia, per il tiro, la pesca e tutte le realtà che esprimono il vivere all'aria aperta e la vita rurale. In esposizione splendidi fucili sportivi, ma anche le attrezzature, la buffetteria, i negozi di ottica, i coltellinai, gli artisti e tutto il meglio dell'abbigliamento venatorio.

I visitatori hanno la possibilità di vivere in prima persona le proprie passioni grazie al campo di tiro a piattello installato nell'area del centro fiere dove ci si può cimentare in gare e provare i fucili esposti in fiera sotto la guida di professionisti.

Ci si può avvicinare al mondo della falconeria, sono allestite aree per il tiro con l'arco, la fionda, per il softaire e il laser game. Torna anche l'attesissima manifestazione cinofila con l'esposizione e la gara di razze di cani da caccia e da compagnia per emozionare adulti e mambini.