Descrizione evento: Il primo contatto con la NATURA non si scorda mai: la Valle dei tufi a misura di bambino!



Piccola escursione per piccoli piedini! Con mamma e papà andremo insieme a passo di bambino, ad osservare...toccare...ed esplorare tutti i colori dell'inverno nella famosa Valle dei Tufi di Mondolfo!



Preparate scarponcini e macchina fotografica che ne vedremo di tutti i colori in questa facile passeggiata adatta a TUTTI tra i sentieri, le campagne e i paesi di questa Valle unica e colorata dal giallo della terra arenacea tipica delle valli pesaresi e che in estate si tinge anche dell'arcobaleno del piumaggio dei Gruccioni. Aiutati da una Guida Ambientale andremo a vederla e viverla più da vicino con gli occhi di un bambino!



Ritrovo ore 09:50 al parcheggio del Santuario della Madonna delle Grotte, Mondolfo (PU)

Ritorno ore 12:30 circa



* Difficoltà: 1 PIEDINO = difficoltà T (dislivello 100 m - lunghezza ~3 km totali) >> Adatta a tutte le età!



* Costo: 20 € a famiglia (mamma/babbo + 1 bambino) + 5 € ogni bambino in più



**Escursione con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e assicurata**





Per info e prenotazioni: 380 3194462 (prenotazione obbligatoria)



COSA PORTARE: scarponcini, acqua, merenda, giacca antivento o piumino, abbigliamento a strati, cappello o fascia per la testa, cambio da lasciare in macchina.



>>Le guide si riservano il diritto di modificare il percorso dell’escursione qualora lo ritengano necessario e di escludere persone non adeguatamente equipaggiate o che non abbiano effettuato la prenotazione