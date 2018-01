Descrizione evento: MINICROCIERA DI PASQUA ALLE METEORE

PARTENZA DA ANCONA CON ACCOMPAGNATORE ANEK LINES



Programma:

31/03/2018: Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.00 alla stazione marittima di Ancona. Disbrigo delle formalità portuali ed imbarco in nave.

Sistemazione nelle cabine riservate. Alle ore 16.30 partenza per Igoumenitsa. Durante la navigazione possibilità di utilizzare tutte le facilities della nave.

Cena e pernottamento a bordo.

01/04/2018: Prima colazione a bordo. Arrivo ad Igoumenitsa alle ore 09.30.

Sbarco e partenza in bus per l’ escursione a Kalambaka,suggestiva località ai piedi delle “Meteore”, formazioni di roccia arenaria, uniche nel loro genere e dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall' Unesco.

Pranzo pasquale in ristorante a Kalambaka. Rientro al porto di Igoumenitsa con sosta per la cena a Ioannina.

Arrivo a Igoumenitsa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 23.59 verso Ancona.

Pernottamento nelle cabine riservate.

02/04/2018: Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo ad Ancona previsto alle ore 16.30.



QUOTA BASE PER PERSONA € 299,00 IN CABINA DOPPIA INTERNA

*NESSUN SUPPLEMENTO in cabina tripla o quadrupla interna

*SPECIALE PRENOTA PRIMA:NESSUNA quota di iscrizione per prenotazioni effettuate fino a 30 giorni prima della partenza!!



La quota comprende:

. viaggio in traghetto Ancona/Igoumenitsa/Ancona in cabina doppia, tripla o quadrupla interna

. pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di arrivo, bevande incluse a pranzo e cena del secondo giorno

. escursione a Kalambaka con guida in italiano



La quota non comprende:

. bevande ai pasti a bordo;

. ingressi ai monasteri (€ 3.00 per persona, a monastero)

. mance ed extra in genere.

. adeguamento carburante € 10.00 per persona (esclusi bambini 0-4 anni).

. quota iscrizione € 25.00 pp adulti /€ 15.00 pp bambini 0-16 anni,inclusa assicurazione medico bagaglio Allianz.



Info e Prenotazioni: Tel: 0712072346 - Email: info@anekitalia.com