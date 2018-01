Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Secondo appuntamento della Rassegna Teatrale Scosse organizzata da L'Isola di Falconara.

Sabato 20 gennaio alle ore 21.30 e Domenica 21 Gennaio alle ore 17.30Teatro Drao & TeaTroTre presentano lo spettacolo "Le due zittelle".

Tre donne conducono la loro morigerata e monotona esistenza confortata solo dalla presenza di un singolare animale domestico, Tombo la scimmia. fino a quanto lo scandalo non irrompe nella loro vita ...

Vi aspettiamo - come sempre per prenotare il numero è 3408503462