Descrizione evento: Chi l'ha detto montagna in inverno deve essere vissuta solamente con la neve? Anche in questa stagione che sembra povera di precipitazioni nevose non rinunciamo alle nostre splendide escursioni sui Sibillini. Vi proponiamo quindi un sabato sera straordinario! Effettueremo una semplice escursione sui Piani di Ragnolo, un altipiano dal quale si può ammirare un panorama meraviglioso che va dalla costa adriatica fino alle vette innevate del versante nord dei Sibillini, le nostre guide vi insegneranno a riconoscere le montagne e le caratteristiche della zona. La serata si concluderà con una suggestiva cena all'interno delle baite del fondo di Ragnolo, cosa chiedere di più?





Guida: Francesco Cianconi / Mauro Viale



DIFFICOLTA’: E - DURATA: 3 ore - DISLIVELLO: 150 m



Orario e Luogo di ritrovo: ore 16:30, Baite del Fondo di Ragnolo (Fiastra, MC)



Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): scarponcini da trekking, completo da trekking invernale, cuffia, acqua (almeno un litro).

Consigli utili: snack/panino, un ricambio completo da lasciare in auto.





Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida AMM – AGAE abilitata con assicurazione RCT, noleggio torce frontali) + 15 € per la cena (da pagare direttamente ai gestori delle baite).



Iscrizioni: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it