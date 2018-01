Descrizione evento: Un'escursione vicino casa, sul San Vicino, per questo secondo star trekking invernale. Il monte, con la sua caratteristica forma trapeiziodale, domina le Marche ed offre dei panorami da mozzare il fiato: nei giorni sereni si scorgono il Gran Sasso verso sud e San Marino verso nord. Durante le soste, rigorosamente brevi per evitare casi di ipotermia ;P , le Nane Brune ci guideranno in questa meravigliosa esperienza. La Luna Crescente (8%) ci lascerà contemplare lo spettacolo magico della Via Lattea e le bellezze del cielo invernale: Orione il cacciatore col suo fidato cane da caccia, le intramontabili Orse e il Toro con le sette sorelle Pleiadi nascoste sul dorso.

A seconda della presenza o meno di neve, sceglieremo l'itinerario più adatto. L'unica opzione per l'annullamento dell'escursione sarà in caso di cielo nuvoloso. INFO: ITINERARIO 1 - SENZA NEVE

SALITA IN VETTA

Pochi metri di dislivello, circa 300, per arrivare alla famosa Croce. Per il tramonto saremo in vetta e osserveremo il panorama a 360° che si gode da 1.480 metri s. l. m.

Percorso A&R: Prati di San Vicino - Monte San Vicino

Lunghezza: 4 km

Dislivello: 300 m circa

Difficoltà: escursionisti ITINERARIO 2 - CON NEVE

CIASPOLATA A CANFAITO

Con le ciaspole ai piedi, percorreremo la faggeta di Canfaito con esemplari di faggio secolari! Una facile escursione nel bosco fino ad una radura panoramica da dove ammirare il cielo stellato.

Percorso ad anello: Monumento - Monte Canfaito - Piani di Canfaito

Lunghezza: 6 km

Dislivello: 150 m circa

Difficoltà: escursionisti Il giorno precedente verrà comunicato ai partecipanti l'itinerario scelto. Al momento della prenotazione si accettano entrambe le opzioni. Fine escursione: ore 19.00 ca. ?????????????

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

entro le ore 18.00 di giovedì 18 gennaio.

L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE)

? mail a: niki@passamontagna.org

? whatsapp a: +39 3286762576 Alessandra (Nane Brune)

? mail a: info@nanebrune.it

? whatsapp a: +39 3930388838

Un'iniziativa delle Nane Brune, blogger di divulgazione astronomica, con le guide ambientali ed escursionistiche (AIGAE) di Passamontagna - escursioni & trekking #startrekking alla ricerca delle montagne con i cieli più stellati delle Marche ? Matteo Mazzoni PhotoWalking Prezzo adulti: 25 € con neve, 20 € senza neve (servizio guida ambientale e astronomica, noleggio ciaspole) € Prezzo bambini: 20 € con neve, 15 € senza neve € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 5 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale alle ore 15:30 direttamente al Monte San Vicino, il luogo preciso verrà comunicato il giorno precedente, Str. Pian dell'Elmo, 25, 62021 Pian Dell'elmo MC, Italia, Pian Dell'elmo

Altri ritrovi Ritrovo 1: Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 20, ore 14:15

Ritrovo 2: Casello di Ancona Nord (AN), presso il parcheggio di Gigolè, ore 14:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito