SPETTACOLI RASSEGNA CONTATTO

regia Catia Urbinelli

con Cecilia Andreoli, Marco Maltempi, Silvia Manoni, Sara Piticchiani, Stefano Rispoli, Francesca Sciorra, Marco Violini, Roberto Carletti

coreografia Monica Miniucchi

danzatori Valeria Forconi, Barbara Piroddu, Manuela Tricarico, Francesca Valletti, Daniele Vocino, Greta Gasparini, Natalia Casagrande

In occasione delle Giornate della Memoria, uno spettacolo dedicato alla cultura Yiddish. La paura di essere perseguitati e giorno dopo giorno essere sottratti della dignità umana fa da sfondo a storie di vita della comunità yiddish, caratterizzata da saldissimi legami spirituali e da un senso del destino che porta a volte a condividere lo stesso martirio tra umorismo e tristezza.



RASSEGNE

CONTATTO

Rassegna Triennale di Ricerca Teatrale

CONTATTO è una rassegna che ha lo scopo di avvicinare gli spettatori al Teatro in una forma più diretta e più interattiva. L'intento è quello di abbattere la quarta parete restituendo al Teatro la sua funzionalità sociale. Se si studia la Storia del Teatro è evidente come nel corso dei secoli l'arte teatrale sia stata lo specchio della società; riteniamo che in un momento di forte incomunicabilità come questo ci sia bisogno di un ascolto maggiore, di un dialogo vero, non velato di stereotipi né di convenienze egoistiche.

CONTATTO contiene nella parola stessa l'azione di stare in sintonia, di creare un legame dialettico e critico, un approccio alla visione che possa farci vedere non solo la parte superficiale delle cose ma riuscire ad andare in profondità.

CONTATTO è anche l'azione fisica di stare a teatro: le rappresentazioni si svolgeranno nel foyer e gli spettatori saranno invitati a portarsi da casa una piccola sedia o un cuscino.



In Teatro verrà servita una tazza di tè o una tisana.

I posti disponibili sono 40 ed è gradita la prenotazione.



Costo del biglietto: 5 €

(occorre preventivamente tesserarsi)