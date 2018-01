Descrizione evento: P { margin-bottom: 0.21cm; } Eidos è un progetto di Formazione Professionale promosso dall'Associazione Culturale "Il Sutra del Cuore”, che si occupa di favorire iniziative culturali, di orientamento personale e professionale dei propri associati. La ricerca e la passione dei soci fondatori ha portato alla nascita di percorsi di ricerca e formazione finalizzati ad attivare e sviluppare risorse personali, abilità relazionali e competenze professionali nelle discipline bionaturali e della relazione d'aiuto.



La nostra scuola ha aderito alla normativa vigente, conformandosi al più alto standard formativo richiesto.



Eidos è un "Ente Formativo" iscritto con i codici SC 233\17 e SC 234\17 nell'elenco nazionale degli Enti Formativi S.I.A.F. Italia (http://www.siafitalia.it/), per la qualità della formazione erogata valida per l'inserimento dei propri studenti nel Registro Professionale degli Operatori Olistici e Counselor Olistici.



�� http://ilsutradelcuore.it/percorsi-di-crescita-e-orientamento



La S.i.a.f. italia (Società Italiana Armonizzatori, Familiari, Counselor Olistici e Operatori Olistici), è una Associazione di Categoria Professionale ai sensi della L.4/13, in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le procedure di Erogazione del Servizio di Verifica ed Approvazione di Enti Formativi, di Corsi di Formazione per i professionisti.



Al termine del percorso proposto superando l’esame finale si viene iscritti nel Registro Professionale degli Operatori Olistici o del Counselor Olistico SIAF; successivamente in base alla Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate è possibile aprire una attività lavorativa in proprio o presso terzi.



I Percorsi si fondano su solide e attendibili basi didattiche, sia dal punto di vista dei presupposti teorici che delle applicazioni pratiche, tale da consentire, oltre che una valida occasione per conoscere meglio se stessi.



I docenti che collaborano con la scuola sono tutti professionisti iscritti al relativo Albo e/o Registro professionale, che hanno già svolto una approfondita e pluriennale formazione ed alcuni sono impegnati da oltre trent'anni anni in diversi settori della pratica del counseling e/o di settori affini.



I Corsi vengono tenuti con molta ricorrenza questo per permettere sia la ripetizione di eventuali corsi da parte dei partecipanti sia per agevolare eventuali studenti lavoratori nella gestione delle date e del tempo. Il partecipante sceglie dal Calendario le date nelle sedi e nella sequenza temporale che più gli è congeniale, ad ogni corso che effettua viene rilasciato Attestato di Partecipazione che prova l’avvenuto svolgimento del medesimo.

"LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SONO SEMPRE APERTE"





ALCUNI DEI NOSTRI CORSI E ATTIVITA'



* Operatore Olistico (500 ore) 18 mesi

http://ilsutradelcuore.it/operatore-olistico



* Counselor Olistico (1500 ore) 3 anni

http://ilsutradelcuore.it/counselor-olistico



* Facilitatore in Costellazioni Familiari integrate (224 o 500 ore)

http://ilsutradelcuore.it/formazione-facilitatore-costellazioni-familiari



Il programma e’ molto ampio e personalizzabile oltre le materie di studio obbligatorie:

- Comunicazione efficace e Abilità Relazionali

- Consulente di Architettura Feng Shui

- Operatore Reiki

- Astrologia Evolutiva

- Fiori di Bach

- Meditazione



Supervisioni e Tirocinio

Pratica Professionale



Rilascio ECP (Educazione Continua Professionale)

http://www.holisticaceprao.eu/HC/manifesto/



INFORMAZIONI PROGRAMMA - QUOTA E ISCRIZIONI

tel. 340 6840674

eidosformazione@gmail.com