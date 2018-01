Descrizione evento: L'associazione Atman è lieti di invitarvi al corso pratico di meditazione "La psicologia dello yoga" che inizierà martedì 16 gennaio



Per chi non ha partecipato alla presentazione di martedì scorso è possibile fare una lezione di prova gratuita (fino alla terza lezione)



In 12 lezioni trattiamo i seguenti argomenti:



· Tutta la scienza del mondo non basta per capire se stessi

· Che cos’è il subconscio e dove si trova

· Come nasce veramente un trauma

· Come funziona la personalità

· Noi siamo il nostro pensiero

· Impariamo a conoscerci

· Prendiamo contatto con ciò che ci fa soffrire

· Comprendere i propri limiti

· Accettarsi

· Voglio guarire

· La forza di cambiare

· Amare la vita



Info e prenotazioni:

Alessandro Tulli

tel. 335 429716

alextulli75@gmail.com



http://www.yogavitaesalute.it/corsi-meditazione/info/meditazione-la-psicologia-dello-yoga/ancona/ancona/alessandro-tulli-1188