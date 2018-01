Descrizione evento: Programma dettagliato Nel cuore dell’antica regione storica del Montefeltro si trova il Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello. Qui incontriamo il Monte Carpegna, dall’alto dei suoi 1415 m di quota, i cui panorami si fanno imponenti e spaziano sui due grandi “sassi” calcarei, enormi “zattere vaganti“ al confine con la vicina toscana. E ancora lo sguardo può arrivare all’intero allineamento appenninico, dal Monte Fumaiolo all’Alpe della Luna, sino alla dorsale di Bocca Trabaria e più a sud al monte Nerone con le retrostanti Serre di Burano e i monti Acuto e Catria. Ci muoviamo con ciaspole in una natura immersa nel silenzio e resa candida dalla neve che agisce su tutte le funzioni dell’organismo, allevia l’animo e rilassa il corpo. Ci attende tappa finale coi compagni d’avventura a base di prodotti del territorio e birra artigianale del birrificio “La Cotta”: conclusione perfetta per una giornata all’insegna di aria pura, natura e divertimento. Ritrovo: h 8,30 pasticceria “Polvere di Caffè”, via Fratti, Pesaro oppure Ponte Cappuccini (PU) h 9,45 Quota: € 38 la quota comprende: Guida naturalistica al seguito; Trekking guidato nel Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello: Noleggio ciaspole; Merenda con birre artigianali de La Cotta e crostini. In caso di poca neve escursione senza ciaspole (quota € 30 degustazione inclusa) Fine attività: h 18 circa Spostamenti su mezzi propri. Necessario essere dotati di gomme termiche e catene da neve. Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking (alti alla caviglia), abbigliamento a strati, giacca a vento, guanti e cappello, ghette impermeabili, scarpe e calze di ricambio, scaldacollo, acqua, pranzo al sacco. L’organizzazione si riserva la possibilità di non accettare i partecipanti non debitamente equipaggiati. Punti d’interesse: panorami sulla Valmarecchia e al confine tra tre regioni, Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello