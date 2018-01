Descrizione evento: Domenica 21 gennaio 2018, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche inaugura un nuovo anno ricco di iniziative e attività per tutta la famiglia. L’appuntamento con i giovani visitatori è alle 16.30, per cimentarsi nel “Dilettevole giuoco dell’oca”, uno dei giochi da tavolo più antichi e conosciuti del mondo, nato in epoca rinascimentale, ma con antenati assai più antichi. Durante l’evento verrà illustrata la cosiddetta “Stanza del Labirinto” di Palazzo Ferretti, dove i Conti si intrattenevano con passatempi e svaghi caratteristici dell’epoca. I partecipanti dovranno creare loro stessi le caselle del gioco, realizzando raffigurazioni ispirate ai reperti della collezione del Museo, per poi sfidarsi fino all’ultimo tiro di dado, divisi in squadre, in una grande e originale rappresentazione rivisitata in chiave archeologica del classico tabellone! Il biglietto d’ingresso è gratuito per i giovani fino ai 18 anni, a pagamento per gli adulti secondo le norme di legge. È gradita la prenotazione telefonica al numero 071 202602. INFO Museo Archeologico Nazionale delle Marche Via Ferretti, 6 - 60121 Ancona Tel. 071 202602 e-mail: sar-mar.museoancona@beniculturali.it