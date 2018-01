Descrizione evento: Per vivere un San Valentino in modo più affascinante ed originale, in un luogo in cui traspare tanta storia ma anche molto romanticismo. La serata si aprirà sulle note di una favola d'amore che sorprenderà ed incanterà gli innamorati per proseguire con una cena romantica, a lume di candela con menù di pesce, piacevolmente accompagnata dalla comicità della maceratese Laura Marcolini con performance di cabaret. L'amore continua a trionfare e durante la serata non mancheranno modi per evidenziarlo, attraverso dei brani in musical tratti da celebri film d'amore messi in scena dalla Compagnia Teatrale OLBC di Foligno. Alchimie d'Amore il tuo San Valentino al Castello, per una serata memorabile.