Descrizione evento: Saranno diversi gli appuntamenti 2018 di Clichè mentre il fil rouge è uno: l “Illuminate art” che parla di tutto ciò che è illuminato e eliminato, come l’arte, lo stile e il gusto. Il life style del 17 febbraio si esprime attraverso la moda, dove i protagonisti a guidare l’inaugurazione sono gli stilisti collezione uomo 2018 di Mavranyma, le fotografie di Paolo Monina e i vini selezionati da Galli Enoteca, ma nulla sarà al proprio posto, o meglio tutto sarà in un voluto disordine.



---------------------------- Clichè è una parola onomatopeica che deriva dal suono della matrice che si chiude sulla base metallica durante la stampa. Nel suo significato figurativo invece riconduce a qualcosa di stereotipato, ma al di là dello stereotipo ci si intravvede anche un’impronta, un segno o forse un segnale di cambiamento. Appartenere a uno stereotipo a volte può essere rassicurante ma a volte si ha invece bisogno di liberarsi per creare un proprio life style, un cliché appunto, purché sia il tuo Clichè! E allora la fotografia prenderà il posto della moda, i manichini diventano l’opera, l’abito diventa la fotografia la moda sarà raccontata come si racconterebbe una fotografia, mentre il vino è l’abito più intangibile per vestire il gusto.





Regolare disordine o equilibrio anarchico, la stessa sensazione che si ha “annusando” le fotografie di Paolo Monina, che a noi hanno stregato e ispirato tutto ciò. Vuoi saperne di più?

http://www.gallienoteca.it/ilcantodelgallo/blog/2018/02/02/cliche-arte-stile-gusto/