Descrizione evento: Anche quest’anno al Museo Archeologico Nazionale delle Marche si festeggia il Carnevale tra cultura e divertimento. Lo scopo dell’evento è far fruire il museo non solo come luogo da contemplare e osservare, ma anche da vivere, nel rispetto della sua funzione culturale, come ambiente di svago e di piacevole conoscenza per tutti i visitatori. I bambini, accompagnati dalle loro famiglie, sono invitati sabato 10 febbraio 2018 alle ore 16.30 a presentarsi in maschera per trascorrere un pomeriggio in allegria avventurandosi tra le sale di Palazzo Ferretti in una esilarante “caccia al ladro”. Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto! Anche i Conti Ferretti, secoli fa, ne avevano uno che, osservando i magnifici affreschi della Sala Tibaldi, possiamo immaginare fosse quello di rimanere nella memoria dei posteri. Alcuni personaggi bizzarri girovagano per il Museo, raccontando il proprio sogno e le proprie ambizioni. Un ladro, però, è entrato di soppiatto e ha rubato tutti i sogni nascondendosi tra i reperti archeologici in attesa di scappare via! I partecipanti, muniti di una mappa, dovranno esplorare le sale del Museo e cercare gli indizi misteriosi lasciati dal ladro finché non riusciranno a trovarlo insieme alla refurtiva. Il biglietto di ingresso è gratuito per i giovani fino ai 18 anni, a pagamento per gli adulti secondo le norme di legge. E' gradita la prenotazione telefonica al numero 071 202602. INFO Museo Archeologico Nazionale delle Marche Via Ferretti, 6 - 60121 Ancona Tel. 071 202602