Descrizione evento: E' stata riaperta la strada che da Arquata del Tronto porta al Passo di Forca di Presta, rendendo di nuovo accessibile lo splendido altopiano di Castelluccio di Norcia. Lo scenario dell'altopiano innevato è uno spettacolo di rara bellezza, pochi altri trekking riescono ad unire facilità del percorso e cosi intensa suggestione. Cammineremo sui sentieri innevati di questo piccolo Tibet per godere degli scorci mozzafiato che lo hanno reso famoso in tutta Europa, regalandoci naturalmente anche qualche angolo segreto e meno conosciuto. E se a fine escursione bussa l'appetito, ci aspetta un ricco tagliere di prodotti a km zero da gustare presso un agriturismo di Castelluccio.



Difficoltà escursione T (turistica) – camminata 4,5 h (soste comprese), dislivello 200 m, lunghezza 13 km



quota escursione 15 eur + extra 10 eur merenda finale facoltativa



E' richiesta abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.

Spostamenti: su mezzi propri. Si raccomandano gomme termiche o catene da neve.



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, giacca a vento o k-way, abbigliamento a strati, guanti e cappello, ghette impermeabili, acqua 1 lt, pasto al sacco. Cambio asciutto da lasciare in auto.



In caso di assenza di neve si svolgerà trekking sui medesimi sentieri.

In caso di neve abbondante procederemo con le ciaspole. Chi vuole può affittarle con un extra di 5 eur a persona.

___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 8,30 parcheggio Decathlon, Centro Commerciale Porto Grande Porto D'Ascoli

ore 9,00 Stazione di Servizio Q8, Bar Max, Strada Statale SS4 (Salaria)



Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Assicurazione RCT



+ extra 10 eur merenda finale facoltativa



___________________________________________________



Fine attività: h 15,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Photo by Claudio https://www.flickr.com/photos/cclaudio/5229097744/