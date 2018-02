Descrizione evento: 18 febbraio: PRESENTAZIONE LIBRO: (Come Amore) di e con Leonardo Fraternale

Pronti ad entrare nel tema dell’amore…

prende vita: “(ComeAmore)” di e con Leonardo Fraternale

Incontro con l’autore, pranzo a tema, domande e confronti



Programma indicativo:

- 10:00 Benvenuto con infuso o caffè;

- 10:30 Presentazione libro (ComeAmore), 2017;

- 13:00 Pranzo a tema;

- 15:00 Approfondimenti



Consulente strategico d'azienda, formatore, relatore, autore, ma cosa più importante: essere umano, così si definisce Leonardo Fraternale!

Cosa posso aggiungere io? Vi assicuro che Leonardo è da conoscere! Sarà lui a svelare alcuni suoi misteri!

Non è la prima volta che lo ospitiamo a ValdericArte e ogni volta è stato un successo.

Ha pubblicato anche “Camminando” nel 2016, “Lui (making movies)” nel 2014, “La seconda pelle” nel 2011, “Forse…” nel 2007. Magari ha scritto anche altro, ce lo dirà lui!

(ComeAmore) è un tentativo di capire, attraverso una storia e i suoi personaggi, alcune delle tensioni, non tutte, tra forze opposte e inconciliabili che agitano l’incerto e precario terreno dell’amore. Il libro parla di voi, di noi e, pagina dopo pagina, i protagonisti le cui storie sono così vere da risultare “toccabili” giungono ad un luogo “altro”, dove la parola Amore riconquista la sua accezione più pura.



-----------------------------------------

Per ulteriori approfondimenti e per conoscere i MENU’ seguite l'evento facebook!



Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu, visto che ValdericArte è associazione culturale e B&B! Per l’offerta pernottamento visitate il link:

http://www.valdericarte.com/offerte-e-pacchetti/



Per vedere la lista completa degli eventi 2018 clicca qui: http://www.valdericarte.com/italiano/eventi/



Per arrivare a ValdericArte?

guardate le istruzioni sul sito: http://www.valdericarte.com/dove-siamo/ o cercateci sul navigatore o chiamateci!



La partecipazione all’evento è riservata ai soci e ai futuri soci dell’associazione culturale ValdericArte e i posti sono limitati. Il contributo per l’intera giornata è di €35,00. Per i bimbi fino a 12 anni, i contributi sono ridotti della metà.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook, mail o telefono.

Per informazioni e conferme di partecipazione chiamate Stella al 328 33 80 906 o mandate una mail a stella@valdericarte.com o scrivete un messaggio privato al profilo https://www.facebook.com/mstellarossi o alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte?fref=ts

Per i primi 7 che prenotano un simpatico omaggio by “Peccati geniali”!!!!!



Se non siete ancora iscritti alla newsletter e volete essere informati sulle future iniziative lasciateci la vostra mail rispondendo a questo messaggio o iscrivetevi direttamente voi alla mailing list seguendo le indicazioni nella colonna di destra del sito di ValdericArte.



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence,

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



Ad attendervi la luce di colori, fiori, arte e una cucina che apre il cuore.