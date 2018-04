Descrizione evento: 2° Tappa del circuito ciloturistico Adriaticoast



La partecipazione è riservata ai possessori di tessera cilcismo per amatori o escursionisti emessa dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.



Se non si è iscritti alle asd partecipanti al circuito sarà necessario portare con se la tessera del ciclista.



Caratteristiche della cicloturistica: Tracciato corto di 25 km (aperto a tutti) e lungo di 35 km riservato ai possessori di tesserino ciclismo, due ristori lungo il percorso e pasta party finale. Circuito per bimbi a cura della Asd



In contemporanea sarà organizzata una passeggiata di nordic walking a cura della asd organizzatrice.



Il costo della iscrizione, incluso dei ristori e del pasta party finale è di 7 euro.