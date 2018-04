Descrizione evento: Il Lunedì dell'angelo è tradizione celebrare una "messa rupestre" nella Grotta dei Frati, il panoramico antro sulle Gole del Fiastrone dove vivevano i "fraticelli" che si raggiunge con un bel sentiero nel bosco. È anche l'occasione per vedere le svariate cavità della zona usate dai partigiani durante la guerra e "affacciarsi" sulla splendida forra che in estate si può percorrere a piedi. L'escursione prosegue poi con il percorso ad anello lungo il "museo all'aperto" che ricostruisce l'antico mestiere di questa parte del Versante Fiorito: la produzione del carbone. E al termine del giro si transita per una delle pochissime carbonaie rimaste dove ancora si tiene viva la tradizione Un motivo in più per rimanere: lungo la strada del rientro visita (facoltativa) al Giardino delle Farfalle o al Museo delle Carbonaie a Tribbio durata - 4 ore difficoltà - media dislivello - 250 m lunghezza - 6 Km per partecipare: prenotarsi all'Ufficio del Turismo del Comune di Porto sant'Elpidio che organizza la 14ª Passeggiate Marchigiane via email a <passeggiatemarchigiane@elpinet.it> indicando: recapito telefonico, nome dei partecipanti e se si preferisce partire da Porto sant'Elpidio o aggregarsi al gruppo sul luogo dell'escursione programma: si parte alle 8:45 dal bar nel parcheggio della Croce Verde di Porto sant'Elpidio in via del Palo 10, coordinate GPS 43.2472 13.76178. In alternativa ci si può aggregare al gruppo lungo il percorso mettendosi d'accordo preventivamente oppure trovandosi direttamente a Villa alle 10:00 come vestirsi: per la camminata occorre indossare calzature adeguate a percorrere sentieri (suola scolpita e fondo pesante), calzini tecnici in fibra sintetica oppure lana, intimo traspirante, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile. Utili cappello, occhiali da sole, crema protettiva e cambio da lasciare in auto cosa portare: zaino con pranzo al sacco di 2 panini, 2 frutti, 1 bottiglia da litro e mezzo di acqua o tè, cioccolato fondente e busta per portare indietro i rifiuti; giubbino impermeabile con cappuccio e ombrello richiudibile; si possono usare bastoni da trekking o nordic walking per agevolare la progressione modifica/annullamento: l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e l'eventuale annullamento anche a causa di motivi imprevisti sarà comunicato per email entro la sera precedente. In caso di maltempo la situazione sarà attentamente valutata al fine di rimodulare l'escursione in base alle condizioni atmosferiche ed eventualmente svolgerla su percorsi alternativi o concentrare maggiore attenzione alla manifestazione proposta nella seconda parte della giornata