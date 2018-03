Descrizione evento: Visita gratuita con prenotazione obbligatoria alla Raccolta di Ceramiche d´arte contemporanea “G.C. Bojani”. Prenotazioni al numero 071 7978636 o a iat1@corinaldo.it, entro le ore 19 del giorno precedente. La visita si effettua con un minimo di 4 partecipanti; le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il punto di incontro con l’accompagnatore della visita è all’ingresso della Raccolta, in Via del Corso (accanto alla Banca di Credito Cooperativo). Orario: 16.30. (NOTA: l’esposizione si trova all’ultimo piano di uno stabile non dotato di ascensore. Non è consentito l’accesso agli animali domestici). Calendario delle prossime visite: 25 febbraio, 11 marzo, 8 e 22 aprile, 13 e 27 maggio 2018. La Raccolta sarà inoltre aperta in occasione delle Giornate Fai di Primavera, sabato 24 e domenica 25 marzo.