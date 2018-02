Descrizione evento: Pasqua in cammino nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Tre giorni di escursioni, natura, storia e gastronomia con tappa anche al Parco Naturale di Colfiorito: partiremo proprio da qui, percorrendo un breve tratto della Via Lauretana e del Cammino Francescano della Marca con una facile camminata nei piani tra i colorati campi coltivati, le montagne e la bellissima palude. Faremo anche conoscenza con la storia del posto visitando il sito archeologico di Plestia e la misteriosa Botte dei Varano! Gli altri due giorni li dedicheremo interamente ai Sibillini con due escursioni super-paesaggistiche: la prima comprende i Piani di Pao con partenza dal bellissimo Santuario di Macereto e arrivo a Cupi per una merenda al Pastorello di Cupi, caseificio duramente colpito dal terremoto; lungo il percorso saremo circondati da panorami stupendi sul Monte Bove e Monte Rotondo e se saremo fortunati potremo vedere anche le Aquile reali. A Pasquetta andremo dal Lago di Fiastra alle Lame Rosse, i “camini delle fate” dei Sibillini, meravigliosa opera della natura che si apre dal bosco di leccio della valle del Fiastrone. Una Pasqua coi fiocchi, condita inoltre dalla calda accoglienza del caratteristico albergo a San Lorenzo al Lago dove alloggeremo! PROGRAMMA Sabato 31 marzo Ritrovo a Colfiorito (PG) alle ore 10:00. Escursione lungo il percorso delle Castelliere e la Palude di Colfiorito attraversando prima i boschi e le aree rurali dei piani e poi i laghetti della palude, osservazione di flora e fauna di quest’area dell’Appennino Umbro-Marchigiano. Pranzo al sacco. Visita del MuPA (Museo Paleontologico Archeologico di Serravalle del Chienti, dove è conservato lo scheletro di un ippopotamo preistorico), del sito archeologico di Plestia e della Botte dei Varano (facoltativo: Euro 5,00 da pagare in loco). Spostamento a San Lorenzo al Lago (Fiastra, MC), sistemazione in albergo, cena e pernottamento. Dettaglio escursione: lunghezza 7 km, dislivello in salita 200 m, difficoltà bassa.

Domenica 1 aprile (Pasqua) Prima colazione. Spostamento al Santuario di Macereto ed escursione ai Piani di Pao. Cammineremo nei pascoli di questo altopiano fino al Monte Banditella tra prati, arbusteti e panorami mozzafiato sul Monte Bove e la catena montuosa dei Sibillini. Pranzo al sacco. Arrivo a Cupi nel pomeriggio e merenda a base di pecorini del caseificio Pastorello di Cupi. Rientro a Fiastra. Tempo libero. Cena e pernottamento. Dettaglio escursione: lunghezza 11 km, dislivello in salita 600 m, difficoltà media.

Lunedì 2 aprile (Pasquetta) Prima colazione. Escursione alle Lame Rosse con partenza dal Salto della Ruffella, punto panoramico sul Lago di Fiastra. Un facile percorso tra i profumi dell’Elicriso e il verde del bosco di Leccio fino allo spettacolo paesaggistico delle Lame Rosse, i “camini delle fate”, ribattezzate da qualcuno come “la piccola Cappadocia dei Sibillini”. Pranzo al sacco. Ritorno alle auto con sosta sulla diga del Lago di Fiastra e partenza per il rientro a casa.

Dettaglio escursione: lunghezza 9 km, dislivello in salita 300 m, difficoltà bassa. COSTI Quota individuale di partecipazione: 225,00 € Prenotazioni entro martedì 15 marzo Caparra di 100,00 € Costi facoltativi da pagare in loco: visita al MuPA, al sito archeologico di Plestia e alla Botte dei Varano (5 €). La quota individuale comprende: - 2 pernottamenti in Albergo tipico, camere doppie/matrimoniali, triple/quadruple con servizi privati; - Trattamento di mezza pensione; - 1 degustazione prodotto locale, 1 omaggio prodotto “tipico locale”, 1 buono “turismo Marche”; - Merenda al Pastorello di Cupi; - 3 escursioni naturalistiche (Colfiorito, Piani di Pao e Lame Rosse) con guida ambientale escursionistica. La quota individuale non comprende: - Trasporto; - Pranzi; - Extra di carattere personale, mance e facchinaggio; - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota individuale comprende”. Per informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi CivadiViaggiare, Via Garibaldi 104/106, Fano, tel. 0721802755, email: info@civadiviaggiare.it Per informazioni sulle escursioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 225 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Colfiorito, ore 10:00, Strada Statale 77 della Val di Chienti, 214, 06034 Colfiorito PG, Italia, Colfiorito Vedi tutti i dettagli nel nostro sito