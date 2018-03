Descrizione evento: Concerto pianistico del Maestro Cinzia Pennesi.



Direttore d'Orchestra e di Coro, Pianista, Compositrice, svolge intensa attività concertistica in Italia, Germania, Austria, Spagna, Inghilterra, Grecia, Romania, Svizzera, Yugoslavia, Malta, Russia, Marocco, Sud America, Israele, Corea e New York. Ha diretto in Festivals in Italia e all'estero le seguenti orchestre: Orchestra Sinfonica della Radio-Televisione Serba, Orchestra Sinfonica di Stato di San Pietroburgo, I Solisti Aquilani, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Mozart Sinfonietta, Orchestra del Centro Europeo della Musica, Orchestra Pomeriggi musicali – Milano, Florilegio Musicale Barocco, Orchestra di Solingen, Orchestra Spontini. Negli anni negli anni le sono stati assegnati diversi Premi e Riconoscimenti, per citarne i più recenti: Premio Creativamente – Presidenza Provincia Macerata (2007), Premio Marisa Bellisario – Fondazione Bellisario (2008), Premio Donna 2000 – Lyons Club Marche (2009).

La musica delle Donne: Clara Wiek, Fanny Mendellsohn, Cecile Chaminad