Descrizione evento: Sabato 17 Marzo ci TRASFERIAMO alle EX SCUOLE DIAZ, nel piazzale coperto, al riparo da eventuali piogge (coordinate Google map: 43.431898,13.664253) per festeggiare il ST.PATRICK'S.DAY, la festa Irlandese più amata nel mondo. Per l'evento avremo musica dal vivo e tanta birra, naturalmente Irish, inizio ore 16:00.

Sul palco si alterneranno dalle ore 17:00 le Ogam Trio https://www.facebook.com/ogham.trio/,

alle 19:30 Ida Elena accompagnata dalla flautista Linda Antonelli https://www.facebook.com/IdaElenaMusic/ ,

ed infine alle 22:00 balleremo del folk con il duo Organetto a cUkù https://www.facebook.com/OrganettoacUku/

INGRESSO LIBERO PER TUTTI