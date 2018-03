Descrizione evento: Rassegna Teatrale Invernale stagione 2017/2018

IV Edizione Teatro Cortesi di Sirolo IGUAZU’ PROJECT Iguazù Project è un gruppo di musicisti provenienti da diverse estrazioni e paesi, che propone una musica "meticcia". E' un organico fondato da Michele Ascolese, musicista eclettico, chitarrista autodidatta e versatile, con una grande passione per la musica brasiliana. Nel suo repertorio si sono accumulati e mescolati molti suoni diversi, tra cui anche quei particolari accenti etnico-jazzistici degli esordi, quando suonava in gruppi come i Mandrake Son e Spirale, e che in seguito sono diventati caratteristici della cosiddetta musica mediterranea. Durante il suo cammino, ha viaggiato a lungo attraverso esperienze di varie collaborazioni; a partire da Fabrizio De Andrè, al quale è stato legato per anni (contribuendo alla realizzazione dei suoi ultimi dischi). Non meno importanti le collaborazioni con Angelo Branduardi, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Teresa De Sio, Fabio Concato , Sergio Cammariere, Roberto Vecchioni, Pippo Pollina, Edoardo De Angelis etc., per poi approdare verso un personale progetto compositivo, condiviso con gli altri elementi del gruppo ; Maurizio Meo, nato a Varese, comincia a studiare pianoforte classico ma ben presto si avvicina al basso elettrico. Suona nelle tourneè Italiane dei Dire Straits Legend accanto agli storici fondatori John Illsley ,Pick Withers , Chris White e Alan Clark. Collabora inoltre con musicisti del calibro di Steve Rothery e Steve Hogarth (Marillion), Mel Collins e Phil Palmer. Vanta collaborazioni con numerosi artisti del panorama Pop italiano ( fra i tanti Corona , Bungaro, Simona Bencini, Franco Fasano, Marco Morandi). Da anni è inoltre parte integrante della band di rock progressive RanestRane, con realizzazione di dischi e concerti in tutto il mondo, con tour in Inghilterra, nord Europa e Giappone. Nelle numerosissime collaborazioni live, spazia dal blues al funky, dal rock al drum&bass partecipando a nuove produzioni e spettacoli teatrali di vario genere. Raul Scebba , nato a La Plata (Argentina), diplomato in percussioni al Conservatorio G. Gilardi della stessa città. Ha svolto attività didattica presso il Conservatorio di La Plata. Si specializza a Cuba in ritmi e strumenti afro-cubani. E’ uno dei membri fondatori dell’ Orchestra di Piazza Vittorio , con la quale sin dal 2002 mantiene un’attività concertistica costante, in Italia ed all’estero. Ha collaborato e partecipa a gruppi di folklore cubano, salsa, fusion, latin jazz, world music, tra cui Fiorella Mannoia, Bungaro, Fabrizio Bentivoglio, Javier Girotto, Giovanni Imparato, Nando Citarella, Horacio Hernandez, Tamburi del Vesuvio, la International Clandestine Orchestra, incidendo dischi e partecipando a numerosi festival e trasmissioni televisive ed alla realizzazione di colonne sonore per il cinema e il teatro. Denis Negroponte , diplomato in fisarmonica presso il conservatorio dell’Aquila “A. Casella” , è un talentuoso fisarmonicista che ha suonato in numerose importanti ensemble, partecipando a musical e spettacoli teatrali (fra i tanti:“Liliom” di F. Molnar ,“Le Mystere des Vois Bulgares”, “Lighea”). Per il teatro collabora con Leo Gullotta nello spettacolo Minnazza, con il quale si esibisce in Italia nei piu’ famosi teatri greco-romani. Collabora inoltre con M. Venturiello , i “Pandemonium”, Alfiero Alfieri, Stefano Antonucci, Ennio Rega. Suona inoltre al fianco di Jim Porto ,Gianni Nocenzi (leader del gruppo Banco del Mutuo Soccorso ), Piercortese. Ha partecipato alla realizzazione di numerose colonne sonore (fra le più importanti quella diretta da Nicola Piovani) e a numerose rassegne musicali (Premio Tenco 93, Help di Bologna con Red Ronnie, Zelig di Milano, Premio Carosone di Napoli, M.E.I. di Faenza) IGUAZU’ PROJECT negli anni ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive, presentando dal vivo le proprie composizioni: RADIOTRE SUITE, NOTTURNO ITALIANO (radio rai1), BRAZIL (radio rai1), 42.12 (SAT2000), ACQUARELLO SHOW (radio classica), e programmi su Radio Vaticana e Radio Città Futura. Il CD è inoltre stato presentato in importanti manifestazioni durante i concerti che il gruppo ha realizzato. Fra i più importanti: Villa Celimontana (Roma), Cambio Festival (Assisi), Orvieto Music Festival, Festival senza Frontiere (Teatro Ghione – Roma), Viterbo Jazz (Rocca dei Papi di Montefiascone), Festival Arte dell’Incontro (Tione di Trento), Umbria Jazz…. Biglietto intero € 15,00 Biglietto ridotto € 8,00 per ragazzi fino a 16 anni Concerto + aperitivo € 20,00 Si consiglia la prenotazione, obbligatoria per l’aperitivo. Info e prenotazioni: 338 5811069