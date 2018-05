Descrizione evento: Tradizionalmente la prima domenica del "mese mariano" si celebra a Macereto la Festa della vergine Maria nel complesso bramantesco al cospetto della "dolomitica" parete del Monte Bove. Oltre che trovarsi lungo il percorso della 1ª tappa del Grande Anello dei Sibillini tra Visso e Cupi è anche il punto di partenza per la panoramica escursione che sale verso il Monte Rotondo dove insieme all'incantevole scenario dei prati fioriti primaverili il panorama si apre sul versante occidentale della catena Un motivo in più per rimanere: lungo la strada del rientro visita (facoltativa) al Museo della Sibilla a Montemonaco durata - 4 ore difficoltà - media dislivello - 600 m lunghezza - 8 Km per prenotarsi e avere informazioni contattare l'Ufficio del Turismo del Comune di Porto sant'Elpidio che organizza la 14ª Passeggiate Marchigiane via email a <passeggiatemarchigiane@elpinet.it> indicando telefono, nome e se si preferisce partire alle 8:30 dal bar della Croce Verde via del Palo 10 (GPS 43.2472 13.76178) o trovarsi direttamente a Macereto alle 10:00 per la camminata occorrono calzature e calzini adeguati a percorrere sentieri, intimo traspirante, pantaloni lunghi e camicia o maglia in pile; zaino con pranzo al sacco, giubbino impermeabile e ombrello; utili cappello, occhiali da sole, crema protettiva e cambio da lasciare in auto; si possono usare bastoni da nordic walking o trekking per agevolare la progressione l'uscita è confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e l'eventuale annullamento sarà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di maltempo la situazione sarà valutata al fine di accorciare l'escursione, eventualmente svolgerla su percorsi alternativi o concentrarsi sulla manifestazione proposta nella seconda parte della giornata