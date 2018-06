Descrizione evento:

Durante le vacanze pasquali l'associazione AgriCultura presso il Centro Ippico Circolo della Natura (Via Colle Onorato, 5 Jesi AN), organizza un Centro Pasquale rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni. Il servizio sarà attivo nei giorni 29 e 30 Marzo e 3 aprile dalle 8:00 alle 16:00. I bambini potranno trascorrere le giornate all'aperto a contatto con la natura e gli animali presenti in fattoria con tanto di giri sul pony!