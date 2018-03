Descrizione evento: Le valli appenniniche custodiscono antichi borghi, molto spesso nascosti e per lungo tempo dimenticati, ma che ancora oggi si mantengono ricchi di storia e tradizione. Uno tra questi è certamente Rasiglia, nella valle del Menotre, un borgo interamente costruito sull’acqua che oggi conta appena 38 abitanti. Le acque della sorgente a monte del paese scorrono attraverso opere di canalizzazione e creano un intreccio d’invasi e cascatelle all’interno nel borgo. Fin dai tempi più remoti, la grande abbondanza d’acqua fu sfruttata per sviluppare l’economia e determinò il formarsi di numerosi opifici che eseguivano la lavorazione della lana e altre stoffe pregiate.Visitare Rasiglia è come riportarsi indietro nel tempo quando, nel corso dell’ottocento, ebbe inizio la rivoluzione industriale.

Con le nostre guide percorreremo l'antica via della spina, un'antica strada utilizzata fin dai tempi dei romani per il trasporto delle mercanzie dal versante umbro a quello adriatico.





Guida: Fabrizio Castelli

Partenza: Colfiorito - Km 25 - Dislivello: 700 m - Ore 5 ore - Difficoltà: Facile





Luogo e orario di ritrovo: ritrovo Colfiorito ore 8.15, partenza ore 8.30





Costo: 18 € (comprende: organizzazione, guida (istruttore SIMB) con assicurazione RCT, assicurazione infortuni personale)



Iscrizione obbligatoria: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it indicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico. Sarai ricontattato a ridosso dell'evento per la conferma e per gli ultimi dettagli. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla guida il giorno dell'evento (salvo specificatamente indicato).