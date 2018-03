Descrizione evento: L'Isola di Falconara torna in scena a conclusione della Rassegna Scosse. Sabato 17 Marzo alle 21.30 e domenica 18 Marzo alle 17.30 va in scena Vita d'Api: racconti e storie di persone che hanno la Raffineria Api di Falconara nel cuore, nella memoria, di fronte agli occhi tutti i giorni della vita. Lo spettacolo prende forma a partire dal 2004 quando alcuni scrittori e fotografi furono invitati a "vivere" Falconara con un patto di baratto. La loro testimonianza foto-grafica sulla città. Abbiamo messo in spazio alcuni di questi spaccati convinti che, brutti e abbrutiti noi per primi, abbiamo bisogno di occhi e orecchie "nuove" per tornare a vedere e, con voce nuova, testimoniare. Vi aspettiamo!! per prenotare chiamate il numero 3408503462 https://www.facebook.com/events/722293727966717/