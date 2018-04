Descrizione evento: In collaborazione con l'assessorato al commercio della città di Fermo si organizza il primo festival della birra artigianale italiana il 27,28,29 aprile a Fermo in piazza del popolo. Saranno presenti 30 birrifici con 160 tipi di birra e 15 Food Truck animazione pomeridiana per le famiglie e live band la sera per tutti