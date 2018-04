Descrizione evento: La primavera, i suoi colori, l’amicizia, la voglia di stare insieme, la spensieratezza a patto che ognuno contribuisca portando un po’ della propria sana follia. Concerti, spettacoli, mostre, convegni ed enogastronomia locale si intrecciano in un programma eterogeneo pensato sia per i piccoli sia per chi giovane non ha mai smesso di esserlo! Per le famiglie e per i gruppi di amici, per chi vive a Corinaldo, nelle Marche o in qualsiasi altro posto del pianeta (o dell’universo). La festa dei folli è per te che sorridendo sei ancora in viaggio… in direzione ostinata e contraria!



Programma Festa dei Folli 2018

Da sabato 21 a Mercoledì 25 aprile presso la Sala A.Carafoli del Comune, mostra opere artistiche:



“Un Viaggio”, mostra fotografica e di numerose opere artistiche realizzata da Veronica Janise Conti.

La prima esposizione dei lavori realizzati da Veronica Janise Conti dopo il suo viaggio in solitaria nei Balcani. Fotografie, disegni e l’atmosfera, racconteranno il viaggio intrapreso dall'artista. Sabato 21 aprile - ore 10.00 sino alle ore 20.00 lungo il Corso, Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali; - ore 14.00 sino alle 20.00, nel Torrione di Porta del Mercato, laboratori didattici ed animazioni colorate per bambini;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada, a cura degli artisti Marco Migliavacca e Alberto Fontanella in arte Zaychic;

- ore 15.00 sino alle ore 23.00 nei pressi del Piazzale del Gioco del Pallone “Osserviamo il Cielo”, in collaborazione con l'Associazione N.A.S.A. Nuova Associazione Senigallia Astrofili, verrà realizzato un punto di osservazione celeste, in particolare potremo osservare di giorno il sole con un telescopio particolare e quindi di notte, la vola celeste;

- ore 16.00 spettacoli itineranti del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo, sbandieratori, musici ed arieri;

- ore 17.30 Pinacoteca Comunale, presentazione del libro "La Linea Profonda", a cura dell'autore Matteo Bettini.

Un romanzo di genere thriller psicologico, narrato con uno stile raffinato ed avvincente al contempo. L’autore si serve sapientemente di opportuni flash-back, per giungere ad un finale davvero da brividi e completamente inaspettato.

- ore 18.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a tarda serata; - ore 21.30 Piazzale del Gioco del Pallone, Concerto Live dei “Mortimer Mc Grave”,

- ore 23.30 Piazzale del Gioco del Pallone Discoteca con DJ Morru;

Domenica 22 aprile

- ore 10.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso fino alle ore 20.00;

- ore 12.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a fine serata;

- ore 14.00 sino alle 20.00, Piazzale Gioco del Pallone, laboratori didattici ed animazioni colorate per bambini a cura del “Tempollifero di Barbara”; - ore 15.00 nel pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della Street Band “Archi Mossi”;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada a cura degli artisti Marco Migliavacca e Alberto Fontanella in arte Zaychic;

- ore 15.30 Parata della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS, lungo il corso cittadino;

- ore 16.00 fino alle 20.00, lungo il corso e Piazza del Terreno “Gala della Bandiera” con i

gruppi giovanili, Sbandieratori e Musici della Lega Italiana Sbandieratori;

- ore 17.30 nella Sala A.Ciani del Comune di Corinaldo, pin collaborazione con l'UNITRE di Corinaldo, Conferenza, “Cacciatrici di Paesaggi”. Rosetta Borchia ed Olivia Nesci, fondatrici dell’Associazione Montefeltro Vedute Rinascimentali, presentano un’interessante avventura nel paesaggio marchigiano alla ricerca e scoperta di luoghi reali corrispondenti agli sfondi di capolavori di Piero della Francesca, Leonardo, Raffaello ed di

altri importanti artisti del Rinascimento italiano;

- ore 18.00 nel Torrione di Porta del Mercato, Concerto della “Zio Rufus Sugar Band”, tributo

personalizzato a Zucchero Fornaciari;

- ore 21.00 Piazzale Gioco del Pallone Concerto della band “The Lamb”, anni '80;

Lunedì 23 aprile



- ore 19.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico;

- ore 21.00 Piazzale Gioco del Pallone, serata musicale e dialettale “Musica e Parole”, un momento culturale spensierato e divertente, un viaggio nelle nostre radici e tradizioni, insieme alla “Senigallia Blues Band”, a Gent'd' S'nigaja e a Cittadini corinaldesi, che racconteranno storielle accompagnati da musica blues con testi in dialetto;



Martedì 24 aprile



- ore 14.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici locali lungo il Corso;

- ore 14.00 sino alle 20.00, Piazzale Gioco del Pallone, laboratori didattici ed animazioni colorate per bambini;

- ore 14.00 Piazzale del Gioco del Pallone inizio della 24 ore di “Folle Maratona di Taglio di

Capelli”, a cura di Gonario Coiffeur;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada a cura de “I Circondati”;

- ore 18.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a tarda sera;

- ore 18.00 Sala A.Ciani del Comune, dal Modena Park a Corinaldo, con Andrea “Cucchia” Innesto, gli appassionati, musicisti, fans, potranno partecipare gratuitamente all'incontro pubblico con il

sassofonista e corista di Vasco Rossi; vanta un'esperienza trentennale a fianco dela rock star modenese, inoltre ha collaborato con Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Patty Pravo, Ornella Vanoni e Loredana Bertè.

- ore 18.00 sino alle ore 23.00 nei pressi del Piazzale del Gioco del Pallone “Osserviamo il Cielo”,

in collaborazione con l'Associazione N.A.S.A. Nuova Associazione Senigallia Astrofili, verrà realizzato un punto di osservazione celeste, in particolare potremo osservare di giorno il sole con un telescopio

particolare e quindi di notte, la vola celeste; - ore 21.30 Piazzale del Gioco del Pallone, concerto de “Le Bollicine” Vasco Rossi Tribute, con la

partecipazione straordinaria di Andrea “Cucchia” Innesto, sassofonista storico di Vasco Rossi, con il quale ha collaborato per trentadue anni;

- ore 23.30 Piazzale del Gioco del Pallone Discoteca ed Animazione con Billy DJ ;



Mercoledì 25 aprile



- ore 10.00 sino alle ore 20.00 Sapori di Primavera, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici

locali lungo il Corso;

- ore 12.00 Piazzale del Gioco del Pallone, apertura stand gastronomico fino a sera;

- ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella manifestazione: “Tanto di Cappello” - Spettacoli itineranti Artisti di Strada a cura de “I Circondati”;

- ore 15.00 per tutto il pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della Street Band Treia; - ore 16.00 Piazzale del Gioco del Pallone Crazy Run, la pazza e divertente corsa colorata lungo la cinta muraria di Corinaldo, con tanta musica e animazione a cura dello Staff di Radio Arancia

Network; - ore 18.30 Piazzale del Gioco del Pallone, concerto dei “Caduta Libera” Cover Band dei Nomadi, musica e racconti dedicati alla Festa della Liberazione, in collaborazione con l'Associazione Ge.st.o.