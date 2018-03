Descrizione evento: INCONTRI FORMATIVI

IN CLASSE CON UN ALUNNO CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Relatore: Dott. Mauro Mario Coppa Psicoterapeuta, Pedagogista, Supervisore ABA Lunedì 19 Marzo 2018



ore 21.00



Sala Convegni “Ylenia Morsucci” - Associazione La Strada di ERM via Madre Teresa di Calcutta 1/A ANCONA

Guida pratica per DOCENTI, GENITORI, EDUCATORI, PSICOLOGI, PEDIATRI ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO SCONTI PER I SOCI 2017/2018 Ai richiedenti verrà rilasciata una dichiarazione delle ore di formazione

Per costi e iscrizioni:

tel. Segreteria: 3451105582; email: lastradadierm@gmail.com

Whatsapp: 3451105582 – Facebook: La Strada di ERM