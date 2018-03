Descrizione evento: A grande richiesta torna la cena con delitto "Al Vernissage"!



Il Bakery Café di Pesaro ospita una delle nostre cene con delitto più controverse, in cui suspense ed interrogatori serrati saranno i protagonisti... oltre a voi!



Ogni tavolo compone una squadra:

Indizi, prove, fraintendimenti, intrighi famigliari, rapporti ambigui...

riuscirete ad individuare il colpevole?



Ricordate: NULLA È COME SEMBRA.





MENU PESCE

Carpaccio di cefalo marinato alla soia, arancia e caffè

Tortino di polipo e patate con pesto al basilico

Insalata thai di seppie, mango e peperoncino



Cannelloni di pesce



Turbante di branzino con gamberi e granella di pistacchi



Patate arrosto lime e pepe rosa



Assaggi di dolci della casa



euro 35 a persona





MENU VEGETARIANO

Crostini misti

in salsa di verdure

Sformatino di caprese

Grigliata di verdure

all’olio alle erbe



Cannelloni ricotta e spinaci

alle verdure saltate



Quiche agli spinaci

e formaggio Montasio



Patate arrosto lime e pepe rosa



Assaggi di dolci della casa



euro 26 a persona







Info e prenotazioni:

(prenotazione obbligatoria)

Tel 0721 26542 o 3331961487



BAKERY CAFE - via gagarin 161 - PESARO