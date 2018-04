Descrizione evento: p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 13.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 7.0px 0.0px; font: 12.0px Times} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 7.0px 0.0px; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px} span.s1 {text-decoration: underline} 2 Aprile, 25 Aprile e 1 Maggio: “Picnic scientifici” al Museo del Balì: Cestini per la mente! Cosa sono i Pic-Nic scientifici? Un modo diverso di fare la classica scampagnata : grandi e piccoli potranno trasformarsi in un team affiatato e risolvere giochi scientifici ed enigmi che si troveranno dentro a cestini da pic-nic! 30 minuti di tempo, 10 sfide e un premio per la squadra vincitrice: una merenda offerta dal Frantoio del Trionfo di Cartoceto. Cosa serve? Voglia di divertirsi, un pizzico di intuito, qualche grammo di ingegno e la ricetta della scampagnata perfetta è servita! I Pic-Nic scientifici vi stanno aspettando nella splendida cornice della Villa del Balì! GIORNI DI APERTURA ALL-DAY

Giorni: 2 aprile, 25 aprile, 1 maggio 2018

Orari: 10:30 Cosa faremo: Spettacoli al planetario: 11:30, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00 (consigliata la prenotazione)

Pic- Nic scientifici: 15:30 – 16:30-17:30 (solo nelle giornate 2 aprile, 25 aprile e 1 maggio).

Osservazione guidata del Sole al telescopio (SOLO bel tempo): dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30

Tariffe: biglietto unico 10 euro (in queste giornate non sono valide le riduzioni con tessere convenzionate)Gratuità: bambini da 0 a 3 anni Altre aperture… Pasqua 15-19:30 Lunedì 30 Aprile 15-19:30 sabato e domenica 15-19:30 Vi aspettiamo!