APS Fonte della Serpe

Via Flaminia Prima, 43

Osimo (An)



tempo una ricerca formale, attraverso la sperimentazione, nel tentativo di distaccarsi dal mitico e dalle convenzioni. Così, negli ultimi anni, è sua abitudine mettere da parte, avere sotto gli occhi o a portata di mano quanto più materiale possa tornargli utile ai fini della composizione. Matite colorate, pennarelli, marcatori, uniposca, colori a vernice, acrilici, nastri adesivi, fogli da disegno di dimensioni standard, cartoni e piccoli oggetti riciclati, ogni sorta di riviste, giornali, foto, libri, dai quali poter ricavare illustrazioni e scritti. Fabio lavora sugli abbinamenti, sulle associazioni di idee e, quando capita, sulle coincidenze e la casualità. Infine egli realizza produzioni in serie; un soggetto, con un tema di base, come ad esempio una linea curva che attraversa il foglio o la foto della finestra all'ultimo piano di un ospedale, può avere un numero infinito di soluzioni diverse. Questa alla Fonte della Serpe è la sua seconda mostra di artigianato. La prima risale a giugno 2017, a Castelfidardo, presso l'Auditorium San Francesco, dove egli, all'ultimo momento, decide di spargere i lavori sulla pavimentazione: l'unico modo per poterli osservare da più lati; poiché da più lati molti di essi sono stati sviluppati.

Per info: cell: 373 7518889
mail: fontedellaserpe@gmail.com
Link con mappa Googlemaps per raggiungere Fonte della Serpe: https://goo.gl/maps/94xHKTx2V762

APS Fonte della Serpe
Via Flaminia Prima, 43
Osimo (An)

Ingresso soci Arci



dalle ore 17.00esporrà per l'intero pomeriggio/serale sue opere.curerà l'ambientazione sonora.Il tutto nella location della Fonte della Serpe dove, poi, potrete usufruire di un aperitivo con i piatti preparati con prodotti a chilometro zero come è nello stile dell'associazione.Fabio Guidobaldi è un artigiano. L’arte figurativa è la sua passione. Partendo dal disegno a matita, con la predilezione a copiare, durante gli anni ’90 conosce Aurelio Laloni, alias Superlighter, alias Joe Delirio. Da quel momento il suo concetto d’arte cambierà radicalmente. La fascinazione verso tutto ciò che di singolare e di personale rappresenta Aurelio, porterà Fabio a iniziare col