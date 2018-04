Descrizione evento: Escursione di Pasquetta ai Sibillini: cammineremo nei paesaggi degli altipiani del bellissimo santuario rinascimentale di Macereto e dei Piani di Pao fino al Monte Banditella tra prati, pascoli, arbusteti e panorami mozzafiato sul Monte Bove e la catena montuosa degli Appennini. Per chi vuole nel pomeriggio all’arrivo a Cupi ci sarà una merenda a base di pecorini del Pastorello di Cupi, il caseificio duramente colpito dal terremoto. Percorso: Macereto - Piani di Pao - Monte Banditella - Cupi. Fine attività: ore 17.30 ca. Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 1 aprile. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € (servizio guida naturalistica), 10 € merenda al Pastorello di Cupi (facoltativo) Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 11 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe alle ore 10:00, Strada Provinciale 47, 4, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito