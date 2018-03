Descrizione evento: In occasione delle Giornate FAI di Primavera il 24 e il 25 Marzo 2018 a#Sassoferrato saranno organizzati itinerari giornalieri che collegheranno il luogo scelto dal FAI, ossia il Molino del Capo del Piano, al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari a Palazzo Montanari, antico edificio situato su uno sperone di roccia circondato dal verde, sulla collina che divide in due il centro urbano della città. Sarà una piacevole passeggiata che avrà come tema centrale l'artigianato e le tradizioni sassoferratesi, passando per P.zza Gramsci, Corso Rosselli e riscendendo attraverso il suggestivo Sentiero Naturalistico Le Piagge.



E' consigliato abbigliamento e scarpe comode adatte alla passeggiata.



? Le visite guidate si svolgeranno

Sabato 24 Marzo

Domenica 25 Marzo



? Ritrovo:

ore 16.00 presso ingresso Molino del Capo del Piano

(in caso di maltempo lo spostamento dal Molino al Museo avverrà tramite auto e la visita riguarderà esclusivamente il Museo).



? TARIFFE:

Tariffa ordinaria: 5 €

Tariffa ridotta (bambini 7-14 anni): 3 €

Gratuito: bambini 0-6 anni



INFO & PRENOTAZIONI:

? +39 0732 956257 (tutti i giorni dalle 10-13 e dalle 14,30 alle 17,30)

? iat.sassoferrato@happennines.it