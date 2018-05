Descrizione evento: Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento per la festa Patronale e sagra delle tagliatelle di Villa San Filippo organizzata dal Comitato Festeggiamenti Villa San Filippo con il patrocinio del Comune di Monte San Giusto.



Anche quest'anno ricca di appuntamenti e prelibatezze per tutti i gusti!

Vi aspettiamo! Accorrete numerosi!



GIOVEDI 24

Ore 19.30 Apertura Stand con PENNETTE GRATIS per tutti

Ore 21.30 spettacolo comico con “I MARCHISCIANI” LANDO E DINO



VENERDI 25

Ore 19.30 Apertura stand

Ore 21.30 Spettacolo, animazione e balli di gruppo con la scuola di ballo HAPPY DAYS



SABATO 26

Ore 19.30 Apertura stand

Ore 21.00 Santa processione per le vie di Villa San Filippo

Ore 23.00 musica live con i VILI MASCHI - omaggio a Rino Gaetano



DOMENICA 27

Dal mattino ci sarà il mercato annuale per le vie per tutta la giornata.

Ore 09.00 Ritrovo Raduno con il CLUB LAMBRETTA MARCHE e colazione per gli iscritti Ore 10.00 partenza giro turistico e sosta con aperitivo

Ore 11.00 Santa Cresima

Stand aperti a pranzo e a cena.

Gli amici del Club Lambretta Marche si fermeranno a pranzo con noi e ci allieteranno con i loro motori e giochi anche nel pomeriggio.

Ore 16.00 Elezione di Miss Lambretta (concorso aperto a tutte le etá, nel quale verrà premiato l’abito anni ‘50 più originale!)

Nel pomeriggio inoltre gonfiabili, truccabimbi e intrattenimento vario.

Ore 18.00 balli e musica live con l’orchestra ANDREA BONIFAZI che si tratterrà fino alla grande chiusura della festa.