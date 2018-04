Descrizione evento: LUNEDì 2 APRILE 2018

Escursione tra natura, storia e gastronomia



Nell'escursione di #Pasquetta, nei pressi di Madonna della Cima, si partirà dalle sorgenti del fiume Sentino e ci immergeremo nei caratteristici boschi di alte conifere e latifoglie. Passando dal Sentiero degli antichi Umbri, arriveremo alla Basilica di Sant'Ubaldo, luogo di culto situato sul monte Ingino e dove all'interno sono custoditi sia il corpo del santo patrono di Gubbio, sia I famosi ceri.

Da lì, scenderemo verso il centro storico della città per ammirare l'atrio del Palazzo Ducale, Palazzo dei Consoli, e la Cattedrale. Pausa #pranzo a base di prodotti tipici presso la Vineria dei Re situata nel cuore di Gubbio, in Via Camillo Benso Conte di Cavour.

Prima di risalire, potremo dividerci in due gruppi: un gruppo potrà usufruire della funivia per evitare uno sforzo eccessivo; i più allenati potranno incamminarsi per la risalita nel bosco, fiancheggia ndo anche le mura medievali della città.

I Ceri e i ceraioli risalgono correndo lungo strada. Per sentieri c'è la faremo anche noi :)



DETTAGLI ESCURSIONE:

** Ritrovo ore 08.30 presso Campo sportivo (Via Roma-accanto al bar)

** Ritrovo ore 09.30 presso Valico Madonna della Cima Gubbio

*Lunghezza: 12 km

*Durata percorso: 4 ore e 30 minuti soste escluse

*Difficoltà: T-E / E (escursione sconsigliata ai bambini sotto i 9 anni).



? COSTO ESCURSIONE (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione):

Adulti: 12 euro

Bambini da 9 a 14 anni: 6 euro

*L'escursione non è consigliata a bambini al di sotto dei 9 anni.



? PRANZO OPZIONALE presso la Vineria dei Re: 15€

Il menù prevede:

? Taglieri di salumi e formaggi umbri con bruschette miste, tutto rigorosamente accompagnato dalla ottima crescia di gubbio;

La composizione del tagliere può variare a seconda della disponibilità, ma indicativamente sarà composto da:

Prosciutto umbro

Groppa di suino (tipo lonzetta, ma dal taglio più nobile vicino al carre' )

Salame di cinghiale

Salame perugino pasta fine

Capocollo umbro

Salame al finocchio

? Assaggio di Brustengo Umbro farcito a scelta tra diverse possibilità: "caciotta al tartufo umbra fusa","lardo o lardo+tartufo di Gubbio (da richiedere per garantire disponibilità),"Scamorza e pancetta croccante"

? Assaggio di "maialino arrosto"

? Acqua e vino bianco (Trebbiano Spoletino Doc Le Cimate e rosso (Rosso di Montefalco Doc, Le Cimate)



? PRENOTAZIONI (*OBBLIGATORIA tramite tel o email entro e non oltre il 31 Marzo):

? hiking@happennines.it

? +39 0732956257 (ore 10-12.30 e 14.30-17.30)



L'escursione organizzata da Happennines nell'ambito del progetto Hiking Apennines sarà condotta da Marco Giulietti, Guida Naturalistica ed Escursionistica autorizzata dalla Regione Marche e associato Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche.



Si raccomandano: scarponcini da escursionismo (obbligatori), giacchetto anti-vento, k-way/ mantella, cappello, acqua, sali minerali, merenda al sacco, medicinali personali, occhiali da sole, crema solare, documenti ed effetti personali.