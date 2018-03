Descrizione evento:

Sabato 31 Marzo

Eremo di Monte Giove



Prima uscita del “Mini- corso itinerante di etno-botanica”, articolato in quattro uscite didattiche per imparare gli antichi usi, e a riconoscere e utilizzare le “erbe buone”, umili e generose “amiche” che, in tempi di carestia, hanno risparmiato ai nostri avi i morsi della fame e offerto un valido aiuto per piccoli e grandi malanni.

Ritrovo: ore 15.00 Parcheggio Cimitero di Fano – 15.30 Parcheggio Eremo di Monte Giove

Quota di partecipazione: 10€

Informazioni e Prenotazioni: Claudia Fraternale 327 0105774