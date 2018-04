Descrizione evento: Pasquetta in compagnia di Baby Planner Italia alla Fattoria Didattica Dei Conti di #senigallia!



Il nostro programma:

- dalle ore 15 alle ore 17 una divertente caccia alle uova nel giardino della fattoria, laboratori a tema per bambini e tanta cioccolata per tutti i piccoli partecipanti

- dalle ore 17 alle ore 19 percorso "cibo e coccole"



Quota di partecipazione (caccia alle uova+percorso cibo e coccole):

Bambini (dai 3 anni in su): eur 12

Bambini (sotto i 3 anni): GRATIS

Adulti: eur 10



SOLO PERCORSO cibo e coccole (orario 10/12 - 17/19)

Bambini (dai 3 anni in su): eur 6

Bambini (sotto i 3 anni): GRATIS

Adulti: eur 8



Per chi lo desidera:

Affettati, panini e piadine (esclusi dal costo delle attività proposte)



Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione, entro e non oltre, sabato 31 marzo 2018, a:



paola@babyplanneritalia.it - cell. 347.0823010



cell. 339 8676072 (Sonia) referente fattoria



In caso di maltempo l'attività non potrà essere confermata