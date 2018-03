Descrizione evento: Sabato 14 aprile epilogo della stagione teatrale di Montecarotto a cura dell’associazione culturale 13 Gradi Est. Sul palco i giovanissimi, eclettici e talentuosi artisti del Collettivo ØNAR in “PERNE POSTNE SEPSE SARSITE - primo studio”, concerto per schermi, voci e interferenze, trasposizione del romanzo “Lilith (Un mosaico)”di Davide Nota.

Un gruppo di giovani artisti marchigiani intensi e originali che collaborano stabilmente, ognuno con il suo immaginario e la sua professionalità. Collettivo ØNAR èattivo dal 2015 e conta nove artisti, tutti nati all'inizio degli anni 90, tutti di origine marchigiana. La loro ricerca si articola fra performance teatrali, produzioni filmiche, videoarte, progetti musicali, arti figurative e tecnologie web.

Davide Nota èun autore ascolano, negli anni ha realizzato varie opere di poesia e narrativa, tra cui “Lilith (Un mosaico)”nel 2015, collabora a vari progetti e scrive con riviste di rilievo La Gru (2005-2012), l’Unitàe cura il blog di poesia su Huffington Post.

“PERNE POSTNE SEPSE SARSITE - primo studio”si apre su Ascoli, sulla Sibilla Appenninica e la sua grotta, realmente inaccessibile ma virtualmente penetrabile. Questo nuovo concerto per audiomanipolazione, videocomposizione e voci, segue il tragitto di una febbre iniziatica, di “un ricordo, qualcosa di sbagliato, sovraesposto, visto dall?alto, obliquamente”, di una quête in nome della visione.



INFO E PRENOTAZIONI | 327 8587252, 340 6178394, 13gradiest@gmail.com BIGLIETTO INTERO € 10 | RIDOTTO € 8 (con tessera 13 Gradi Est) INIZIO SPETTACOLO ORE 21.15 | BIGLIETTERIA APERTA DALLE 19.30