Descrizione evento: Dopo “Anno Domini 2018 alla Corte della Rancia in epoca storica 1300, voltiamo, ancora una volta, la pagina del Libro di Storia e vi invitiamo ad entrare ed accomodarvi nella nostra “Macchina del Tempo” che vi condurrà e vi farà vivere la “Battaglia di Tolentino” combattuta il 2 e 3 maggio 1815 tra l’esercito di Gioacchino Murat, Re di Napoli e quello austriaco del Barone Federico Bianchi, considerata la prima battaglia per l’indipendenza italiana.

Sabato 5 e domenica 6 maggio a Tolentinoper rivivere la Storia grazie alla XXIII Rievocazione storica della Battaglia di Tolentino 815 che viene proposta, ogni 3 anni, dall’Associazione “Tolentino815” e dal Comune di Tolentino quest’anno proposta in un “pacchetto” che prevede:

l’ingresso alle aree della Rievocazione (movimentazioni e scontri, zona retrostante il Castello della Rancia offerta da gruppi di rievocatori nazionali ed internazionali; la possibilità di vivere il Campo e gli Accampamenti, pranzare con i Soldati e con gli Ufficiali (Rancio del Soldato); di vivere la magia dell’Ottocento attraverso il Banchetto del Re, con il Re Gioacchino Murat, la sua Corte e tutti i Personaggi che hanno fatto la Storia, che narreremo e rievocheremo, gustando piatti rigorosamente dell’epoca ispirati al cuoco maceratese Antonio Nebbia e realizzati in maniera impeccabile dallo Chef Dino Casoni Team Cuochi Marche godendo di Spettacoli, prima, durante e dopo Cena con musica e balli del periodo rievocato per vivere alla Corte del Castello la sera dopo la battaglia. Il tutto rigorosamente narrato per “calarvi” nel periodo storico nel quale tutto è successo

Vivere la Storia attraverso tutti i nostri sensi questo è quanto proponiamo. Tutto viene ricostruito proprio come si svolse più di 200 anni fa e rigorosamente narrato per “calarvi” nel periodo storico nel quale tutto è successo.

XXIII^ RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA DI TOLENTINO 1815

Programma

Sabato 5 maggio 2018

CASTELLO DELLA RANCIA

Ore 10:00 VISITA GUIDATA AI LUOGHI DELLA BATTAGLIA

Visita ai Luoghi della Battaglia di Tolentino accompagnati da una guida dell’Associazione Tolentino 815.

Partendo dal Castello della Rancia visiteremo l’Ossario di Salcito, l’Ossario di Cantagallo, l’ex-chiesetta della Cisterna e l’Ossario del Rotondo.

Verranno evidenziati i punti più importanti di un campo di battaglia particolarmente grande, le movimentazioni degli eserciti, le armi usate e l’importanza che la Battaglia di Tolentino ha avuto in un contesto storico italiano ed europeo.

Ore 12:00 ACCAMPAMENTI STORICI

Allestimenti Campi Militari da parte dei Gruppi Storici provenienti da vari Paesi Europei. I Napoletani e gli Austriaci occupano il terreno antistante il Castello della Rancia e piazzano le loro tende. La vita del soldato viene ricostruita proprio come si svolgeva più duecento anni fa.

Ore 13:00 RANCIO DEL SOLDATO

Ore 14:00 VISITA AGLI ACCAMPAMENTI STORICI

Il pubblico partecipa insieme ai soldati i momenti di vita quotidiana inquadramento, manovre, maneggio, pulizia ed uso armi, parate, preparazione cartucce, rancio, servizio ronda e libera uscita.

Ore 14:30 PREPARAZIONE ALLA BATTAGLIA

Le truppe trascorrono questo periodo antecedente lo scontro presso gli accampamenti: si studiano le ultime tattiche, si ispezionano e puliscono le armi e si preparano le cartucce.

Ore 15:30 RIVISTA ARMATE

I Generali passano in rivista le Armate schierate, controllano gli armamenti, esaminano il campo di Battaglia e studiano le tattiche da adottare.

Ore 16:00 RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA – 1° Giorno

Le movimentazioni e gli scontri tra gli eserciti napoletano ed austriaco si effettuano nella zona retrostante il Castello della Rancia, stessi luoghi dove più di duecento anni fa si svolgeva la Prima Battaglia per l’Indipendenza Italiana. Sarà possibile seguire le varie fasi delle movimentazioni delle truppe anche con un adeguato commento audio. Vengono illustrate le varie tattiche d’impiego della fanteria e della cavalleria, sia di attacco che di difesa.

Ore 17:30 RIENTRO NEGLI ACCAMPAMENTI

N O T T E 8 1 5 al Castello della Rancia

RANCIO DEL SOLDATO

I soldati dopo essere rientrati nei loro accampamenti iniziano la preparazione del Rancio e si apprestano a consumare una notte di balli, canzoni e musica con mangiare e bere a volontà.



BANCHETTO DEL RE E GRAN GALA’ REALE

Il Castello si anima di popolani e di signorotti in cerca di svago, di soldati con la voglia di dimenticare le difficoltà di una battaglia, di viandanti che potranno trovare ogni sorta di cibo e musica, fattucchiere, cartomanti e negozianti pronti a barattare i loro pregiati averi.

La magia dell’Ottocento rivive nel Banchetto del Re in cui verranno proposti piatti rigorosamente dell’epoca ispirati alcuoco Maceratese Antonio Nebbia:

Fantasia di crostini

Zuppa di sedano con mistecanza di verdure

Princisgrass

Bò alla moda con verdure campagnole ripassate

Crema in pagnotta

Vini marchigiani e acqua della fonte

Realizzati dallo Chef Dino Casoni Team Cuochi Marche



e nell’esibizione in costume del Gruppo del Battaglione Estense e della Corte Reale “Gioacchino Murat”, coinvolgendo il pubblico con i loro balli di corte e l’intrattenimento musicale a cura del gruppo della Corte Reale di “Gioacchino Murat”.



Domenica 6 maggio 2018 Castello della Rancia

Ore 09:00 ACCAMPAMENTI STORICI

Il pubblico partecipa insieme ai soldati i momenti di vita quotidiana, inquadramento, manovre, maneggio, pulizia ed uso armi, parate, preparazione cartucce.

CENTRO CITTA’

ORE 09:30 SALA MARI

INCONTRO di STUDIO – CONVEGNO

“1797 – 1815 Tolentino crocevia della storia Europea”

Presentazione libro “Dal Trattato di Tolentino al Regno d’Italia – Vicende Storiche del territorio Maceratese” a cura di Simonetta Torresi.

Ore 11:30 SFILATA GRUPPI STORICI E SALUTO ALLA CITTADINANZA

Sfilate lungo vie cittadine ed in Piazza della Libertà saluto alla cittadinanza ed alle Autorità. Presentazione dei Gruppi Storici.

Ore 13:00 ONORE AI CADUTI

Rappresentanti dei due eserciti rendono onore ai caduti della Battaglia presso l’Ossario di Cantagallo.



CASTELLO DELLA RANCIA

Ore 13.:5 RANCIO DEL SOLDATO

Ore 14:00 VISITA AGLI ACCAMPAMENTI STORICI

Il pubblico partecipa insieme ai soldati i momenti di vita quotidiana inquadramento, manovre, maneggio, pulizia ed uso armi, parate, preparazione cartucce, rancio, servizio ronda e libera uscita.

ORE 14:30 PREPARAZIONE ALLA BATTAGLIA

Le truppe trascorrono questo periodo antecedente lo scontro presso gli accampamenti: si studiano le ultime tattiche, si ispezionano e puliscono le armi e si preparano le cartucce.

Ore 15:30 RIVISTA ARMATE

I Generali passano in rivista le Armate schierate, controllano gli armamenti, esaminano il campo di Battaglia e studiano le tattiche da adottare.

Ore 16:00 RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA – 2° Giorno

Le movimentazioni e gli scontri tra gli eserciti napoletano ed austriaco si effettuano nella zona retrostante il Castello della Rancia, stessi luoghi dove duecento anni fa si svolgeva la Prima Battaglia per l’Indipendenza Italiana. I rievocatori indossano rifacimenti perfetti delle divise dell’epoca e spareranno a salve con precise copie di armi ad avancarica. Tolentino è stata l’ultima Battaglia campale combattuta in Italia in cui vennero utilizzate armi ad avancarica a pietra focaia. Le fasi del secondo giorno della battaglia di Tolentino vengono simulate e commentate.

Ore 17:00 PARATA FINALE GRUPPI STORICI – SALUTO delle AUTORITA’



