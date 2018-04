Descrizione evento: Per il prossimo evento, Single Life ti aspetta sabato 7 aprile all'Eden Park di Marina di Montemarciano, la bella location a metà strada tra Senigallia e Falconara.



Trascorreremo una piacevole serata gustando una deliziosa cena preparata dallo chef apposta per noi e servita nella nostra sala riservata.



Durante la cena sarà possibile conversare con i commensali e inviare messaggi ai partecipanti che sono seduti ad altri tavoli, mentre lo staff di Single Life ti coinvolgerà, se vorrai, negli Slow Date, gli incontri a tu per tu con le persone che più ti piacerebbe conoscere.



Per garantire un'ottima riuscita della serata e il giusto equilibrio uomini/donne ti invitiamo a contattarci subito al 324.0894628 per prenotare ed ottenere tutte le informazioni.

Single Life, il modo migliore per fare nuovi incontri!