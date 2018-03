Descrizione evento: Lunedì 2 Aprile 2018, alle ore 21.15, nella Chiesa Parrocchiale di San Pellegrino a Ripe di Trecastelli andrà in scena il musical “Luci dal sepolcro”, interamente creato dall’Unità pastorale “Cinque pani e due pesci” di Trecastelli. Più di sessanta persone si sono messe in gioco per dare vita a uno spettacolo interamente dal vivo, dove si racconta la storia di alcuni personaggi che hanno incontrato Gesù risorto, mettendoli in parallelo con le tante situazioni di vita di oggi che sembrano senza speranza, ma nelle quali la luce della Pasqua vuole entrare con tutta la sua bellezza. Il musical vedrà la partecipazione di tanti giovani e giovanissimi dell’Unità Pastorale, accompagnati da diversi adulti; tutti insieme, per aiutare le persone a entrare in profondità nel mistero della Pasqua attraverso il linguaggio della musica, del ballo e della recitazione.